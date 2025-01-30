Мошенники начали инсценировать похищение детей

В России набирает обороты новая мошенническая схема, которая наносит по жертве двойной удар. Как выяснили «Известия», злоумышленники одновременно атакуют детей и их родителей. Оперативные службы выявили уже несколько примеров «фиктивного похищения».

Сначала аферисты запугивают несовершеннолетних. Они представляются сотрудниками ФСБ, и угрожают уголовным преследованием за якобы антироссийские действия. Затем ребенка убеждают уехать из дома, отключить телефон и удалить соцсети.

В это же время под удар попадают родители. Им сообщают о похищении и требуют огромный выкуп. В подобный сценарий легко поверить, ведь преступники могли заранее узнать у подростка всю необходимую информацию, чтобы шантажировать родителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом. Злоумышленники создают поддельные сайты с логотипами известных брендов, и с их помощью крадут личные данные.

Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. В МВД напомнили, что компания-производитель известного лакомства не занимается интернет-продажами.