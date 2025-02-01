Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) успешно освободили населенный пункт Крымское, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно 1 февраля из сообщения Министерства обороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой народной республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Также были уничтожены подразделения живой силы и техника четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад боевиков ВСУ, а также бригады национальной гвардии в окрестностях населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики.

На данном участке фронта противник понес потери в живой силе, составившие до 570 боевиков. Также были уничтожены два танка, включая немецкий Leopard, четыре боевых бронированных машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные провели массированный удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые снабжают предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери ВСУ в Курской области превысили 56,4 тысячи боевиков.