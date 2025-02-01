Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрали в акватории Черного моря

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Специалисты следят за ситуацией на протяжении 970 километров береговой линии.

Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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В акватории Черного моря было собрано более 178 тысяч тонн нефтепродуктов. Также было обследовано более 6400 квадратных километров территории, о чем сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, ежедневно специалисты проводят мониторинг более 970 километров береговой линии. Также осуществляется утилизация загрязненного грунта. В Краснодарском крае за сутки было вывезено более 270 тонн грунта, загрязненного мазутом. Для очистки загрязненного песка используется вибрационная установка. Обследовано 265 километров береговой линии. Обнаружены новые утечки нефтепродуктов.

В Крыму обследование береговой линии также проводится с помощью беспилотных летательных аппаратов и морских судов. Специалистам удалось очистить более 208 километров береговой линии.

В ликвидации последствий загрязнения участвуют около 5000 человек и 600 единиц техники. Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы тестируется новый метод очистки от мазута. Первые результаты показали, что этот метод максимально эффективен, прост и доступен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что демонтаж танкера «Волгонефть-239» завершат до конца марта.

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