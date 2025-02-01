Приложению «Метро Москвы» исполнилось восемь лет

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 17 0

За это время его скачали уже более 16 миллионов раз.

Приложению «Метро Москвы» исполнилось восемь лет

Фото: mos.ru

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Мобильному приложению «Метро Москвы» исполнилось восемь лет, и за это время его скачали уже более 16 миллионов раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что данное приложение позволило задать новый уровень обслуживания пассажиров.

За последние годы «Метро Москвы» претерпело значительные изменения. Так, теперь пассажиры имеют возможность пополнять карту «Тройка» прямо в приложении и могут выбрать разные удобные способы оплаты, в том числе биометрию.

Кроме того, с помощью приложения можно построить удобный маршрут и заранее узнать, сколько по времени займет поездка на метро с учетом всех пересадок. Более того, там можно даже увидеть загруженность вагонов поезда.

Помимо этого, можно приобретать абонементы для поездок на разных видах транспорта в столице.

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