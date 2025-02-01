Проведена проверка: продается ли в России опасная Coca-Cola?

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с возможным поступлением токсичных газированных напитков в нашу страну.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с возможным поступлением опасной продукции Coca-Cola на российский рынок после информации об отзыве напитков в Европе из-за токсичных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появились сведения о том, что производитель газированных напитков отзывает продукцию в Европе из-за наличия в ней токсичных хлоратов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в настоящий момент на российском рынке не обнаружено продукции данного производителя.

«Поступила информация о том, что одному индивидуальному предпринимателю Якутска 18 января поступила единица продукции завода из Бельгии. Информация оперативно была передана в управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)», — рассказали в ведомстве.

В результате проверки выяснилось, что указанный бизнесмен не имеет отношения к торговле и занимается другим видом деятельности.

О том, что Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за высокого содержания в напитках хлоратов, стало известно 28 января. В компании отмечали, что речь идет о больших объемах.

Из продажи отзываются стеклянные бутылки и банки, поставленные в Великобританию, Бельгию, Нидерланды, Францию, Германию, Люксембург с конца ноября.

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