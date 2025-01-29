«Реагируют на тренды»: в МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

В МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом

МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом

Фото: www.globallookpress.com/© Mustafa Kaya

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Сладость стала популярна в России этой осенью после многочисленных роликов в интернете.

Мошенники стали использовать логотипы известных брендов шоколада, в том числе дубайского, чтобы получать персональные данные россиян. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники создают поддельные сайты с логотипами известных брендов, и с их помощью крадут личные данные.

«Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», — отмечается в публикации.

В МВД также напомнили, что компания-производитель дубайского шоколада не занимается интернет-продажами.

К слову, осенью в России резко возрос спрос на дубайский шоколад. Лакомство состоит из хрустящей основы и тягучей начинки, которую делают из ореховой пасты. Шоколад стал популярен из-за многочисленных роликов в интернете.

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