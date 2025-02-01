ВСУ нанесли удар по остановке в Горловке, пострадали три мирных жителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Украинские боевики атаковали город FPV-дронами и кассетными боеприпасами.

Три жителя Горловки получили ранения при ударе ВСУ по остановке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Три мирных жителя Горловки пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по остановке общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве „Солнечный“ на остановке общественного транспорта ранены три мирных жителя Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Приходько предупредил жителей Горловки, что в небе над городом зафиксирована повышенная активность вражеских беспилотников, преимущественно FPV-дронов. В Центрально-Городском районе они атаковали гражданский автомобиль, уничтожив его полностью, а также повредили домостроение.

Под огнем украинских боевиков оказались также Никитовский район Горловки, жилмассив «Комсомолец», поселок шахты «19/20», поселок шахты имени Гагарина, Автодром, поселок Кирова и поселок Химик. При ударах по ним враг применил кассетные боеприпасы

Мэр Горловки призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными, беречь себя и близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ в течение полутора часов дважды обстреляли Горловку, выпустив по городу четыре боеприпаса «натовского» калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные.

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