От крупнейшего в мире айсберга откололся огромный кусок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Гигантский ледник А23а весом почти триллион тонн продолжает таять и делиться на фрагменты.

Кусок площадью 80 квадратных километров откололся от крупнейшего в мире айсберга

Фото: 5-tv.ru

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От крупнейшего в мире айсберга А23а откололся ледяной массив площадью около 80 квадратных километров — примерно 2% от общей массы. Это зафиксировал мониторинг айсберга, находящегося сейчас в 340 километрах от острова Южная Георгия в южной Атлантике.

Главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического НИИ РФ Полина Солощук сообщила РИА Новости, что за последние десять дней А23а сместился на 40 километров в сторону моря Скоша, а общая потеря площади айсберга с момента его выхода на чистую воду в ноябре 2023 года составила почти 11%. Это показывает динамику таяния и деления на фрагменты гигантской ледяной глыбы.

текст Снимок айсберга А23а, сделанный российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М». Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

Крупнейший в мире айсберг А23а площадью свыше 3,5 тысячи квадратных километров и весом почти триллион тонн откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года.

Более 30 лет он оставался неподвижным в море Уэдделла, пока не возобновил дрейф в ноябре 2023 года. За месяц айсберг проходил примерно 150 километров, пока опять не был остановлен океаническим вихрем.

Ученые полагали, что круговое течение со временем разрушит A23a, однако в прошлом году вихрь отпустил айсберг. Это дало повод опасаться, что ледник столкнется с Южной Георгией. Кроме того, таяние A23a может привести к повышению уровня мирового океана, что угрожает инфраструктуре и чистоте источников пресной воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала в своем официальном Telegram-канале фото А23а, сделанные российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» из космоса.

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