«Роскосмос» опубликовал фото крупнейшего в мире айсберга А23а

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Огромная глыба льда приближается к британскому острову Южная Георгия.

Роскосмос опубликовал фото крупнейшего в мире айсберга А23а

Фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

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Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовала в своем официальном Telegram-канале фото крупнейшего в мире айсберга А23а, сделанные российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» из космоса. По последним оценкам, площадь ледяной глыбы составляет 3672 квадратных километра, весит она почти триллион тонн. Отмечается, что айсберг начал дрейфовать в Южном океане, а сейчас он движется в сторону британского острова Южная Георгия, что на юге Атлантического океана.

Приближение A23a к острову активно обсуждается прессой и научным сообществом. В случае столкновения под угрозой окажутся популяции пингвинов и тюленей, которые там постоянно живут. Айсберг откололся от полки шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. В течение многих лет он оставался на месте, так как опустился на дно моря Уэддэлла. В 2023-м стало известно, что льдина начала движение, она проходила примерно 150 километров за месяц пока не была остановлена океаническим вихрем.

Эксперты полагали, что круговое течение со временем разрушит A23a. Но в прошлом году вихрь отпустил айсберг. Некоторые ученые надеются, что он пройдет мимо Южной Георгии, другие опасаются столкновения и призывают принимать меры. Откололся он не из-за глобального потепления, а по естественным причинам, однако изменение климата влияет на его судьбу. Таяние A23a может привести к повышению уровня мирового океана, что угрожает инфраструктуре и чистоте источников пресной воды.

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