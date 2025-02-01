«Я ее обожаю»: Басков раскрыл, что его на самом деле связывает с Лолитой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 44 0

Басков признался, что обожает Лолиту как артистку и друга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Недавно знаменитости дали понять, что между ними нечто большее, чем просто дружба.

Народный артист РФ Николай Басков признался, что просто обожает свою коллегу по сцене Лолиту Милявскую, но лишь как артистку и друга. Так певец прокомментировал недавнее видео в соцсети, на котором они с Лолитой намекают на романтические отношения между ними.

«Лолита — моя давнишняя подруга, я ее знаю уже 25 лет… Я ее обожаю как человека, который один из немногих никогда ничего не скрывает, говорит все время правду от всего сердца. И при этом она великолепная артистка. Я был на ее 60-летнем юбилее, никогда не забуду этот концерт. Я безумно люблю талантливых людей, особенно тех, которые являются моими близкими друзьями», — заявил Басков в комментарии 5-tv.ru на дне рождения Льва Лещенко и премьере его фильма «О первой любви».

Что касается ролика, который смутил поклонников, то он был шуточным, признался певец. Просто они с Лолитой оказались в одной компании, в одной обстановке и спонтанно записали видео, которое «так и разошлось», пояснил Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков и Милявская провели новогодние праздники вместе и опубликовали ролик, в котором демонстрируют свои близкие отношения на камеру и чуть ли не признаются друг другу в любви.

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