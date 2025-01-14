«Это наш секрет»: Басков поцеловался с Лолитой в самолете

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 33 0

Басков провел новогодние праздники вместе с Лолитой

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитости буквально не расстаются.

Знаменитые певцы Николай Басков и Лолита Милявская провели новогодние праздники вместе. Артисты буквально не расстаются, демонстрируя свои близкие отношения на камеру, сообщает 7Дней.ru.

В своем блоге Басков опубликовал ролик, где целует коллегу и чуть ли не признается ей в любви в самолете. Коллеги на сцене и большие друзья в жизни выглядят счастливыми в обществе друг друга. Исполнительница хита «На Титанике» иронично заметила, что она заняла место балерины Анастасии Волочковой.

«Никто не знал, на самом деле это наш секрет. Мы были вместе… Раньше ты с Волочковой проводил время вместе, а теперь мы в Подмосковье провели чудесные праздники», — игриво произнесла Лолита.

Народный артист РФ же попросил поклонников пожелать им счастья и любви.

«Так что счастья нам, любви всем и прекрасного настроения и полета», — добавил Николай Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита больше не хочет заводить романы. После неудачных отношений артистка наслаждается одиночеством.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

20:15
Заинтересовать детей: в «Тимирязев-Центре» открылась площадка «Я в Агро»
20:10
Путин оценил рост ВРП в Крыму и Севастополе за прошедшее десятилетие
19:47
«Это наш секрет»: Басков поцеловался с Лолитой в самолете
19:31
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
19:20
«Не знают реалий боя»: пленный ВСУ рассказал о подготовке на базах НАТО
19:05
Патрушев и сенаторы обсудили подготовку к Невскому экологическому конгрессу

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год