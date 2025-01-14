«Это наш секрет»: Басков поцеловался с Лолитой в самолете

Знаменитости буквально не расстаются.

Знаменитые певцы Николай Басков и Лолита Милявская провели новогодние праздники вместе. Артисты буквально не расстаются, демонстрируя свои близкие отношения на камеру, сообщает 7Дней.ru.

В своем блоге Басков опубликовал ролик, где целует коллегу и чуть ли не признается ей в любви в самолете. Коллеги на сцене и большие друзья в жизни выглядят счастливыми в обществе друг друга. Исполнительница хита «На Титанике» иронично заметила, что она заняла место балерины Анастасии Волочковой.

«Никто не знал, на самом деле это наш секрет. Мы были вместе… Раньше ты с Волочковой проводил время вместе, а теперь мы в Подмосковье провели чудесные праздники», — игриво произнесла Лолита.

Народный артист РФ же попросил поклонников пожелать им счастья и любви.

«Так что счастья нам, любви всем и прекрасного настроения и полета», — добавил Николай Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита больше не хочет заводить романы. После неудачных отношений артистка наслаждается одиночеством.