Леон узнал, что у него появится братик или сестренка. Обрадовался ли мальчик скорому прибавлению в семействе?

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала своему сыну Леону о том, что беременна. Трогательным видео она поделилась в личном блоге.

Впервые аудитория заподозрила девушку в беременности на показе Schiaparelli в рамках парижской недели моды. Тогда Ида Галич надела полупрозрачное облегающее платье, которое спровоцировало множество слухов. Все подтвердились через два дня, когда блогер выложила подборку фотографий с трогательной подписью.

«Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться», — написала блогер.

Ида поделилась видео с реакцией сына Леона на новости о беременности. Мальчик рад и с нетерпением ждет рождения младшего брата или сестры. Вместе с тем блогер отметила, что первые месяцы беременности прошли не очень гладко.

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица феникс. Совсем скоро расскажу подробнее. Как отдышусь после Парижа», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беременная Ида Галич снимается полуголой на улицах Парижа.

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