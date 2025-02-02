Не живут вместе 8 лет: почему Уилл Смит не может расстаться со своей женой

Отношения между супругами вовсе не формальные.

Актер Уилл Смит живет отдельно от своей жены уже восемь лет. Несмотря на это, они не расторгают брак и находятся в романтических отношениях. Об этом сообщили People со ссылкой на источник, близкий к паре.

С Джадой Пинкетт-Смит актер состоит в браке с 1997 года. В сентябре 2023 года актриса рассказала, что уже семь лет живет отдельно от супруга. Такое решение было принято из-за проблем в отношениях.

«К 2016 году мы просто устали от попыток сохранить брак. Я думаю, что мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек. Я давала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я просто не смогла нарушить это обещание. Я буду рядом с ним, но также позволю ему самому разобраться во всем этом», — рассказала она.

Близкий к паре источник заявил, что раздельное проживание не привело к разводу. Более того, отношения между ними вовсе не формальные. Уилл Смит все еще находится в близкой связи со своей женой.

«Они все еще вместе, хотя и живут раздельно иного лет… Называйте это как хотите. Каждый из них живет своей жизнью, но они не разорвали связи полностью», — рассказал источник.

В браке знаменитостей родилось двое сыновей — Джейден и Уиллоу. Супруги не раз заявляли о том, что между ними свободные отношения. Общественность часто подозревала, что Уилл и Джада находятся на грани развода. Когда слухи подтвердились, актер публично высказал сожаление по поводу сложившейся ситуации.

«Когда ты с кем-то прожил больше половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота, и ты слишком легко можешь утратить чувствительность к скрытым нюансам и утонченной красоте», — говорил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала с пощечиной.