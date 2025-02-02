Не живут вместе 8 лет: почему Уилл Смит не может расстаться со своей женой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Уилл Смит не расстался со своей женой, хотя они восемь лет не живут вместе

живущий отдельно от жены Уилл Смит не может расстаться с ней

Фото: Reuters/Emmanuel Fradin

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Отношения между супругами вовсе не формальные.

Актер Уилл Смит живет отдельно от своей жены уже восемь лет. Несмотря на это, они не расторгают брак и находятся в романтических отношениях. Об этом сообщили People со ссылкой на источник, близкий к паре.

С Джадой Пинкетт-Смит актер состоит в браке с 1997 года. В сентябре 2023 года актриса рассказала, что уже семь лет живет отдельно от супруга. Такое решение было принято из-за проблем в отношениях.

«К 2016 году мы просто устали от попыток сохранить брак. Я думаю, что мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек. Я давала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я просто не смогла нарушить это обещание. Я буду рядом с ним, но также позволю ему самому разобраться во всем этом», — рассказала она.

Близкий к паре источник заявил, что раздельное проживание не привело к разводу. Более того, отношения между ними вовсе не формальные. Уилл Смит все еще находится в близкой связи со своей женой.

«Они все еще вместе, хотя и живут раздельно иного лет… Называйте это как хотите. Каждый из них живет своей жизнью, но они не разорвали связи полностью», — рассказал источник.

В браке знаменитостей родилось двое сыновей — Джейден и Уиллоу. Супруги не раз заявляли о том, что между ними свободные отношения. Общественность часто подозревала, что Уилл и Джада находятся на грани развода. Когда слухи подтвердились, актер публично высказал сожаление по поводу сложившейся ситуации.

«Когда ты с кем-то прожил больше половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота, и ты слишком легко можешь утратить чувствительность к скрытым нюансам и утонченной красоте», — говорил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала с пощечиной.

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