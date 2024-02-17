Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала с пощечиной

Голливудский актер Уилл Смит возвращается в кино. Звезда фильма «В погоне за счастьем» получил первую роль после двухлетнего перерыва в карьере, который произошел в результате скандальной пощечины на премии «Оскар». Об этом сообщило издание Deadline.

Актер сыграет ветерана войны в криминальном боевике «Сахарные бандиты».

В 2022 году на церемонии вручения премии Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину ведущему мероприятия — актеру и комику Крису Року. Последний неудачно пошутил про жену Смита Джаду, высмеяв ее короткую прическу.

Супруга актера страдает от алопеции, поэтому слова Рока не были безобидной шуткой. Такого оскорбления в адрес любимого человека не смог выдержать Уилл Смит.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Уилла Смита назвала пощечину на «Оскаре» спасением для брака.