Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Кровля двухэтажной постройки оказалась охвачена огнем.

Фото, видео: Telegram/МЧС Свердловской области/mchs66; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге случился пожар на территории административного здания. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Загорелась кровля двухэтажного здания, расположенного на улице Учителей. Площадь возгорания — 360 квадратных метров, уточняет пресс-служба. Очевидцы сообщили, что огнем оказались охвачены автомастерские. В настоящий момент пожар локализован благодаря усилиям 35 специалистов МЧС и 14 единицам спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Горело двухэтажное здание, расположенное на территории бывшего завода. Источник сообщил, что для ликвидации возгорания на улице Сходненский тупик использовали авиацию и пожарный поезд.

В результате пожара кровля здания частично обрушилась. На месте происшествия были задействованы 130 специалистов и 37 единиц техники. До момента прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 300 человек, 60 были эвакуированы. На данный момент неизвестно, что стало причиной ЧП.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:38
Приказ — зачистить от населения: пленный боевик ВСУ рассказал о содеянных в Русском Поречном зверствах
5:15
«Молюсь на него»: Регина Тодоренко считает Влада Топалова лучшим отцом и мужем
4:52
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
4:36
Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
4:15
Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге
3:42
«Не хотят рисковать отдыхом»: как политический кризис в Абхазии ударил по туризму

Сейчас читают

«Я хотел бы»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
«Не хотят рисковать отдыхом»: как политический кризис в Абхазии ударил по туризму
Мэтру российской эстрады — 83: Лев Лещенко принимает поздравления с днем рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год