Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров
Огонь охватил двухэтажное здание на территории бывшего завода.
Фото, видео: Известия; 5-tv.ru
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Площадь возгорания в двухэтажном здании на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч квадратных метров. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Как сообщил источник, на улице Сходненский тупик для тушения пламени используются авиация и пожарный поезд.
По информации МЧС России, в результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания. На месте происшествия задействованы 130 специалистов и 37 единиц техники. Были эвакуированы 60 человек. До прибытия спасателей из здания вышли 300 человек.
Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Сходненском тупике. О причинах ЧП пока не сообщается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве вспыхнул пожар в комплексе «Воронцовские бани». Все произошло в одной из квартир на втором этаже. Хозяйка жилплощади оказалась в огненной ловушке и самостоятельно выбраться не смогла. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали женщину через окно с помощью приставной лестницы. Всего удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей. Предварительно, причиной случившегося стала неисправная проводка.
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