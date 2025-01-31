Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь возгорания в двухэтажном здании на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч квадратных метров. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщил источник, на улице Сходненский тупик для тушения пламени используются авиация и пожарный поезд.

По информации МЧС России, в результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания. На месте происшествия задействованы 130 специалистов и 37 единиц техники. Были эвакуированы 60 человек. До прибытия спасателей из здания вышли 300 человек.

Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Сходненском тупике. О причинах ЧП пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве вспыхнул пожар в комплексе «Воронцовские бани». Все произошло в одной из квартир на втором этаже. Хозяйка жилплощади оказалась в огненной ловушке и самостоятельно выбраться не смогла. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали женщину через окно с помощью приставной лестницы. Всего удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей. Предварительно, причиной случившегося стала неисправная проводка.