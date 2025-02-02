«Три месяца дались очень сложно»: беременность Иды Галич пошла не по плану

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Ида Галич тяжело пережила первые три месяца беременности

Беременность Иды Галич пошла не по плану

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Блогер была уверена, что не сможет встать с кровати.

Ведущая и блогер Ида Галич рассказала, что вторая беременность дается ей тяжело. Состоянием здоровья блогер поделилась в своем Telagram-канале.

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица феникс. Совсем скоро расскажу подробнее. Как отдышусь после Парижа», — рассказала Ида.

Во втором триместре блогер почувствовала внезапный прилив сил и отправилась со своим мужем Олегом Ледвичем во Францию. Тогда и стало известно о скором прибавлении в семействе.

Ида Галич познакомилась со своим супругом на частной вечеринке в Сочи. Примечательно, что после развода с Аланом Басиевым женщина была весьма категорична в вопросах замужества и заявляла, что ей это не интересно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ида Галич приобрела недвижимость в центре Москвы.

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