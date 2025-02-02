«Дети никогда про них не знали»: почему главная сваха страны Сябитова не замужем

Телеведущая призналась, что у нее были мужчины после последнего развода.

Главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова отказалась от нового брака, чтобы не травмировать детей. Об этом она рассказала в интервью эксперту по любовному мастерству Еве Снежинской на YouTube.

«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», — объяснила она.

Прежде Сябитова сама признавалась, что у нее есть секс. По словам 62-летней, «старики» ее в сексуальном плане не привлекают, поскольку она сама «старуха». Однако молодые мужчины ее, бесспорно, интересуют.

В прошлом у телеведущей остались два брака. Первым ее мужем стал Михаил Сябитов. Они прожили вместе десять лет, а в 1993 году мужчина скончался от инфаркта. Во время семейной жизни у супругов родились сын Денис и дочь Ксения.

Как признавалась Сябитова, брак счастливым не был. Роза не любила мужа. К тому же они долго не могли зачать детей — Сябитова перенесла 12 выкидышей, ставших, как она считает, последствием аборта.

Вторым мужем телеведущей стал участник шоу «Давай поженимся!» по имени Юрий. Ни одна из предложенных невест ему не приглянулась, зато с Сябитовой возникла симпатия. Однако брак продержался всего три года, в 2011-м пара со скандалом развелась.

По словам знаменитости, мужчина оказался «готовым альфонсом», да еще и поднял на нее руку. Ведущая вспомнила, как однажды взбешенный супруг избил ее ногами, а дочь-подросток потом помогала ей промывать раны, вызвала медиков и полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сябитова высказалась о новом браке блогера Анастасии Ивлеевой.