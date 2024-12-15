«Настеньку жаль»: Сябитова высказалась о новом браке Ивлеевой

Ведущая сделала прогноз касательно продолжительности этих отношений.

Блогеру Анастасии Ивлеевой не повезло с родней новоиспеченного мужа Филиппа Бегака, в частности с его матерью Дарьей Семеновой. Такое заявление сделала главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова в одном шоу на федеральном канале.

«Свекровь выдает такие комментарии, что мне жаль Настю. Я вообще очень хочу, чтобы наши российские женщины, особенно наши известные женщины, обретали счастье. …Если еще свекровь подливает масла в огонь. <… > Настеньку жаль, честное слово. Что бы там, как говорится, ни было. Но с такой свекровью просто ей не позавидуешь», — сказала ведущая.

Сябитова также сделала предположение, что брак пары будет держаться на терпении Анастасии. А когда оно лопнет со стороны новых родственников, то все окончательно разрушится, считает знаменитость.

Ранее Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Вторым мужем звезды стал телеведущий и бизнесмен Филипп Бегак. Он является директором строительной компании, занимающейся производством отделочных и завершающих работ, а также руководителем одного из садоводческих некоммерческих товариществ.

Мать нового возлюбленного Анастасии Дарья Семенова признавалась, что ей не рассказали о свадьбе сына. И отмечала, что для семьи такие события уже не в новинку, и она не привыкла вмешиваться в личную жизнь сына.

К слову, выйдя замуж за Филиппа, Анастасия стала частью одной из самых известных и влиятельных кинодинастий России. Ее супруг — дальний родственник знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Его дедушка — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — наследница детской писательницы Натальи Кончаловской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настю Ивлееву сфотографировали вместе с новым мужем Филиппом Бегаком.