Маск обвинил минфин США в одобрении платежей мошенникам и террористам

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 157 0

Маск: минфин США одобрял платежи мошенникам и террористам

Маск обвинил минфин США в одобрении платежей мошенникам и террористам

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg

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Миллиардер и его команда получили доступ к федеральной платежной системе Америки для мониторинга государственных расходов.

Департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, заявил, что США давали согласие на переводы средств мошенническим структурам и террористическим группам. Об этом руководитель компании сообщил на своей личной странице в социальной сети.

«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», — написал американский предприниматель.

Илон Маск отметил, что в течение всей своей карьеры взаимодействия с американским министерством финансов его сотрудники фактически никогда не отказывались от одобрения платежей. Это вызывает вопросы о мерах контроля и внимательности при проверке транзакций, поскольку даже очевидные попытки мошенничества или связь с террористическими организациями не становились достаточным основанием для отклонения.

Такая ситуация ставит под сомнение эффективность системы и необходимость ее реформирования, чтобы предотвратить возможные финансовые утечки в руки неправомерных структур. Маск акцентировал внимание на том, что данная проблема требует немедленного решения, чтобы обеспечить более строгий контроль за выпуском финансовых средств и защиту национальной экономики от злоупотреблений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мать Александра Винника может обратиться к Трампу или Маску.

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