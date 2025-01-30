«Неплохая идея»: мать Александра Винника может обратиться к Трампу или Маску

Судьба заключенного в США россиянина может решиться летом.

Мать Александра Винника, россиянина, находящегося под арестом в США, может обратиться к Дональду Трампу или Илону Маску. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Винника Аркадий Бух.

По его словам, если родственники хотят обратиться к политикам или другим влиятельным лицам, то это реально сделать. Юристы со своей стороны, помогают в оформлении подобных обращений через письма или меморандумы. Александр Винник в этом случае не является исключением. Если мать заключенного пожелает составить такой документ, то адвокаты окажут необходимую поддержку.

«И Илон Маск, и Трамп, в общем-то, показывают себя сегодня, да и последние годы, либертарианцами. Поэтому это неплохая идея», — пояснил Бух.

Еще одной персоной, которая может повлиять на вопрос, является журналист Такер Карлсон. Он тоже либертарианец и поддерживает хорошие отношения с Республиканской партией.

При этом юрист подчеркнул, что подобные действия не гарантируют освобождения Винника.

«Мы не считаем, что очень большие шансы на раннее или досрочное освобождение. Хотя почему не попробовать? Мы за любые варианты. Хотя надеемся на приговоре летом получить минимальное наказание», — рассказал Бух.

В 2017 году Александра Винника задержали в Греции, а потом его экстрадировали в США. Виннику предъявлено обвинение по отмыванию денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу криптовалют BTC-e и распространение вредоносного ПО, целью которого было вымогательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники посольства РФ в Вашингтоне посетили россиянина Александра Винника.