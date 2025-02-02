Пешеход лишился ноги из-за наезда автомобиля в Комсомольске-на-Амуре

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 367 0

Машиной управляла 22-летняя девушка, которая до этого семь раз нарушала ПДД.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ Госавтоинспекция г. Комсомольска-на-Амуре/gibdd_komsomolsk; 5-tv.ru

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В Комсомольске-на-Амуре мужчина лишился ноги и получил множество переломов из-за наезда автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Авария произошла в ночь на 2 февраля. Автомобиль Honda Accord двигался с большой скоростью по проспекту Ленина. В районе дома № 21 машина сбила 59-летнего мужчину на пешеходном переходе.

«До приезда скорой медицинской помощи пострадавшему оказывали помощь другие участники дорожного движения. Удар был такой силы, что повлекло за собой ампутацию правой нижней конечности и множество переломов», — говорится в сообщении.

Водителем авто была 22-летняя девушка, которая с 2022 года семь раз нарушала правила дорожного движения и была привлечена к административной ответственности. В момент ДТП она была трезвой. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Барнауле восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трамвая. Четыре человека после происшествия госпитализированы, еще четверым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте.

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