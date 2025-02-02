«Реализовать план Б»: Мексика введет ответные пошлины против США

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Шейнбаум: Мексика вводит против США ответные пошлины для защиты своих интересов

Мексика введет ответные пошлины против США

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп ранее предпринял данные меры из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают в Штаты.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила реализовать «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение лидером США Дональдом Трампом пошлины. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Я поручаю министру экономики (Марсело Эбрарду — Прим.ред.) реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры, в защиту интересов Мексики», — написала она.

Шейнбаум в своем посте отвергла заявления администрации США о связях мексиканского правительства с преступными организациями, а также любые намерения вмешательства «на нашу территорию».

По ее словам, если такой альянс и существует, то это оружейные склады США, которые продают преступным группировкам мощное оружие.

Президент Мексики подчеркнула, что в стране в течение последних четырех месяцев изъяли более 40 тонн наркотиков. В связи с этим было арестовано более десяти тысяч человек. При этом, если бы у США было желание решить подобную проблему на своей территории, они могли бы бороться с продажей наркотических средств на улицах, но не делают этого.

На днях Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Он аргументировал свое решение тем, что из этих стран в США приезжает наибольшее количество нелегальных мигрантов. Последние, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в Соединенные штаты осуществляются поставки наркотиков, в том числе фентанила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о начавшихся переговорах с Россией.

Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
«Абсолютный красный флаг»: Ким Кардашьян назвала худшее качество возлюбленного
13:04
Пешеход лишился ноги из-за наезда автомобиля в Комсомольске-на-Амуре
12:47
«Пусть переделают»: Захарова предложила США создать Агентство помощи самим себе
12:31
«Реализовать план Б»: Мексика введет ответные пошлины против США
12:20
«Финист. Первый богатырь» вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории
12:12
Зависимость, слабость и болезнь: раскрыты самые популярные мифы о психотерапии

Сейчас читают

Появились подробности дела о массовом убийстве в казанской гимназии
В Ростовской области мужчину проткнуло штырем после падения на цветочную клумбу
«Один дед хорошо, а два лучше»: 18-летнюю невесту Лепса обвинили в изменах
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год