Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Это решение обусловлено большим количеством нелегальных мигрантов из этих стран.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social

«Сегодня я ввел 25-процентный тариф на импорт из Мексики и Канады (10% на канадские энергоносители) и 10-процентный дополнительный тариф на Китай. Это было сделано через Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA)», — сказано в сообщении.

Трамп подчеркнул, что принял это решение в связи с тем, что из этих стран в США приезжает наибольшее количество нелегальных мигрантов. Последние, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в Соединенные штаты осуществляются поставки наркотиков, в том числе фентанила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп заявил о начавшихся переговорах с РФ. Исходя из сообщения президента США, Америка и Россия уже находятся на пути завершения украинского конфликта. В ходе традиционного брифинга Трамп назвал переговоры «очень серьезным обсуждением». Он также рассказал, что намерен работать над сокращением ядерного вооружения.

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