Владелец «Волгонефти-239» назвал число оставшихся танкеров серии

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Алексей Хитров
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«Волгатранснефть»: из пяти танкеров серии четыре требуют ремонта

Владелец «Волгонефти-239» назвал число оставшихся танкеров серии

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Потерпевшее крушение в Керченском проливе судно готовят к утилизации.

Владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Черном море, сообщил, что у него осталось пять судов этой серии, из которых только одно не требует ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию «Волгатранснефть».

«Танкеров этой серии осталось пять — три в ремонте, два — в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи — аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться. Другой — на реке Дон, он в нормальном состоянии», — сказал агентству представитель судовладельца.

Он уточнил, что танкеры, которые находятся на отстое и не могут двигаться, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке направиться до судоремонтных заводов.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе, начали готовить к утилизации.

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