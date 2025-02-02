Актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 26 0

Он отметился участием в таких картинах, как «Антикиллер-2» и «Возвращение Будулая».

Актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни в Москве

Фото: Кадр из сериала «На углу у Патриарших-2», реж.: Вадим Дербенёв, 2001г.

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Актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни в Москве. Об этом сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации.

Как стало известно, принявший участие в создании таких культовых фильмов, как «Возвращение Будулая», «На углу у Патриарших» и «Антикиллер-2», деятель искусств ушел из жизни 31 января 2025 года в возрасте 85 лет.

«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича. Приносим соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — говорится в сообщении Союза кинематографистов и Гильдии режиссеров.

Виктор Иванович Савкин с 1969 года работал в творческом объединении «Экран». Отпевание режиссера состоится во вторник 4 февраля в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве по адресу Карамышевская набережная 15/1.

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