При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Пострадали жители села Двулучное и поселка Чапаевский.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
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Три мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в районе села Двулучное Валуйского округа дрон атаковал пассажирский микроавтобус, ранения получили водитель и пассажир. Мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга и баротравмой, женщину — с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги.
В поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу женщина получила перелом ноги.
В этот же день в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги в результате падения обломков сбитого дрона ВСУ.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны.
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