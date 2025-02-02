Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 19 0

Атакам подверглись Курская и Белгородская области, а также Республика Крым.

Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Над территорией Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря отражены атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты были замечены в российском воздушном пространстве в промежуток с 13:20 до 14:50 по московскому времени.

Над Курской областью было сбито два беспилотника, в то время как над территорией Белгородской области, а также у побережья Республики Крым средства противовоздушной обороны уничтожили по одному летательному аппарату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую ночь силы ПВО Российской Федерации уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России. В частности, три дрона было перехвачено над Курской областью, а по одному беспилотнику — над Белгородской и Брянской областями.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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