Россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 225 0

Боец уже готовится отстаивать чемпионский пояс, а потом хочет попробовать силы в боксе или боях на голых кулаках.

Фото, видео: ВКонтакте/Василий Камоцкий/id12421972; 5-tv.ru

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Российский боец Василий Камоцкий, известный как «Пельмень», выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам и уже морально готовится отстаивать его. Об этом он рассказал в комментарии 5-tv.ru.

«Сейчас предстоит защита. Соперник известен, тоже гаваец. Когда –неизвестно, еще решается. Передо мной бились два парня — южноафриканец и гаваец. Гаваец выиграл и становится претендентом на пояс», — сказал Камоцкий.

«Пельмень» отметил, что гаваец был первым чемпионом и несколько раз защищал титул. Теперь, когда россиянин сам стал чемпионом, все его мысли направлены на то, чтобы отстоять чемпионский пояс. Затем он решит, в каком виде единоборств будет продвигаться дальше.

«Сначала с пощечинами завершим, а там уже будем думать. Можно по боксу либо по голым кулакам», — поделился Камоцкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на турнире в Эр-Рияде россиянин Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» стал чемпионом мира по пощечинам по версии лиги Power Slap. Наш атлет долго шел к званию лучшего, а в финальном поединке единогласным решением судей победил своего давнего соперника. Прошлая встреча с ним закончилась ничьей, но в этом году наш «Пельмень» выглядел увереннее.

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