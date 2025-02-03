В Австрии почтили память советских солдат, сбежавших из концлагеря Маутхаузен

Представители посольства России в Вене и активисты почтили в австрийском городе Маутхаузене память советских солдат, которым удалось сбежать из некогда действующего там концлагеря. Кроме того, в церемонии приняли участие потомки пленных.

Восстание заключенных случилось 2 февраля 1945 года. Оно было единственным в истории Маутхаузена. Получили свободу лишь 11 участников побега, остальные погибли. Двоюродная внучка одного из пленных Елена Халевинская рассказала, что ее дедушка, хоть и был в числе заговорщиков, не дожил до судного дня. Незадолго до него он был арестован и убит.

«Мой дед был узником блока № 20, до этого у него пара побегов была, он герой, он не покорился, не предал Родину», — делится внучка еще одного заключенного Ольга Стахурская.

Она рассказала, что ее дед долгое время считался пропавшим без вести. Семья смогла подтвердить гибель своего родственника в концлагере лишь в 2017 году.

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