«Не могу без него»: Анна Седокова снова примерила свадебное платье

На телевидении показали запись эфира, которая стала пророческой для певицы.

Певица Анна Седокова появилась в свадебном платье в эфире федерального канала и исполнила песню шансон-исполнительницы. Кадры с выступления артистки продемонстрировали 7Дней.ru.

Сидя за белым роялем в свадебном платье, Анна исполнила песню Кати Огонек «Я не могу без него».

Стоит заметить, что съемки начались задолго до самоубийства Яниса Тиммы. Теперь фанаты уверены, что это выступление является пророческим, учитывая трагичную судьбу бывшего мужа певицы.

«Я не могу без него, но молчу, я проклинаю его, но хочу, я ненавижу его, но люблю», — спела Анна.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом и затихла в соцсетях в связи с обрушившимся на нее хейтом. Однако сейчас возвращается в медийное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер объяснил низкую продажу билетов на концерт Седоковой.

Меньше чем через две недели состоится выступление певицы в Казахстане, приуроченное ко дню всех влюбленных. Билеты на него почти не продаются. Продюсер Павел Руденко объяснил такую тенденцию недавней смертью бывшего мужа Анны.