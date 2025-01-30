«Кощунство»: продюсер объяснил низкую продажу билетов на концерт Седоковой

До выступления остается две недели, а желающих провести этот праздничный вечер с певицей пока не наблюдается.

Российская певица Анна Седокова собирается выступить в Казахстане. Мероприятие запланировано на 14 февраля, однако билеты на него плохо продаются. Продюсер Павел Рудченко объяснил URA.RU, как уход из жизни ее бывшего мужа Яниса Тиммы мог подействовать на ситуацию.

На сайте с продажей билетов указано, что одно место в ресторане Алма-Аты на 45-минутный концерт исполнительницы стоит 150 тысяч тенге (около 28 тысяч рублей). До выступления остается две недели, а желающих провести этот праздничный вечер на концерте певицы пока не наблюдается.

«В этом году все артисты повысили цены на свои гастрольные выступления, поэтому я не думаю, что цена отпугивает», — отмечает Рудченко.

Продюсер полагает, что причиной низкого спроса является трагедия, связанная с бывшим мужем исполнительницы. Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в день рождения Анны. Совпадение или закономерность, но концерт проводится в День всех влюбленных.

«Думаю, тот факт, что Анна даже не взяла паузу в музыкальной карьере, люди воспринимают как некое кощунство и непристойное поведение. Хотя, в принципе, она на сегодняшний день не такой яркий и мощный артист, чтобы собирать полные залы», — подытожил Павел.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом и затихла в соцсетях. Однако сейчас, видимо, решила вернуться в медийное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем близкие Яниса Тиммы обвинили Анну Седокову.