«Избавил ее от страданий»: растворивший в кислоте подругу петербуржец сознался в убийстве

В злополучный вечер пара сильно поссорилась. Тогда молодой человек убил и расчленил девушку, а ее останки бросил в бочку с кислотой.

Житель Санкт-Петербурга, который убил свою возлюбленную, расчленил ее и спрятал части тела в бочке с кислотой, раскрыл детали преступления следователям в ходе допроса. В том числе он рассказал о своей незаконной работе с наркотиками, об отношениях, а также почему и как совершил расправу. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Мужчина рассказал, что проживал в двухкомнатной квартире со своей девушкой. Официально он нигде не работает, имеет пристрастие к запрещенным веществам и алкоголю. За его плечами — один брак, от которого есть ребенок.

Также выяснилось, что убийца с 2007 по 2011 год состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Кроме того, дома он выращивал марихуану, которую сбывал наркоторговцам.

Отношения с жертвой

Знакомство убийцы и жертвы состоялось через общую знакомую, которая «работает проституткой в борделе» в Петербурге. В первый же день между ними завязались романтические отношения. Выяснилось, что девушка была уроженкой Астрахани и употребляла наркотики. Через несколько месяцев она завязала с проституцией, а в начале июня забеременела.

В августе девушка уехала в свой родной город на неделю, а затем вернулась. Когда пара пошла на УЗИ, то выяснилось, что ребенка «нет уже давно, осталась лишь пустая капсула». После чего девушка сделала аборт.

В последнее время пара постоянно ссорилась. По словам задержанного, девушка вернулась к занятиям проституцией и водила клиентов прямо в его квартиру, «устраивала оргии», из-за чего у него начали возникать вспышки ревнивости. Это, как отметил мужчина, и подтолкнуло его к убийству.

Части тела девушки, которую убил петербуржец. 5-tv.ru

День убийства

Вечером 15 сентября к паре приехали друзья, компания вместе употребляла наркотики. Спустя примерно два часа они остались одни, разгорелся конфликт. Девушка в какой-то момент схватила нож, который в дальнейшем задержанный воткнул его в грудь девушке. Как отметил житель Петербурга на допросе, он тем самым «избавил ее от страданий».

Причем на одном ударе мужчина не остановился: он продолжил наносить удары в разные части тела возлюбленной. Затем он расчленил ее, поместил останки в бочку и залил все кислотой. После он замотал бочку полиэтиленовой пленкой и закрыл мусорными пакетами. Расчлененное тело девушки убийца вывез из дома на машине, оставив его возле нежилого здания.

Бочка с частями тела девушки, которую убил петербуржец. 5-tv.ru

Все осознавал

В ходе допроса задержанный признался, что осознавал свои действия. В момент нанесения ударов мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он подчеркнул, что полностью раскаивается в содеянном.

Об убийстве девушке в правоохранительные органы сообщила бывшая жена преступника. Именно после совершения расправы он позвонил и во всем сознался.

Экс-супруга убийцы утверждала, что с ним она поддерживает связь из-за общего ребенка. Сам он признался ей в совершении жуткого преступления с помощью «кружочков» в Telegram. После этого он начал угрожать бывшей жене, но она уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец рассказал об убийстве своей девушки в кружочках в Telegram.