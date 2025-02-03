Лувр введет дополнительный билет для доступа к «Мона Лизе»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Цены на посещение музея вырастут к январю 2026 года.

В Лувре введут дополнительный билет для доступа к «Мона Лизе»

Фото: www.globallookpress.com/© Alexis Sciard

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Президент Лувра Лоранс де Карс рассказала, что доступ к «Мона Лизе» теперь будет производиться по отдельному билету. Об этом она упомянула в эфире французского общественного радиоканала France Inter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал программу «Новый Ренессанс Лувра» о реставрации музея. До этого Карс направляла властям послание о критическом состоянии культурного центра.

Во время визита в Лувр глава государства Макрон заявлял, что в рамках проекта к 2031 году будет открыт новый вход в помещение для разгрузки потока посетителей, а шедевр Леонардо да Винчи будет перемещен в отдельный музейный зал, доступ к которому станет независимым от остальной части здания. При этом было сказано, что до 1 января следующего года цены для посетителей, что не из стран Евросоюза, возрастут.

Билета исключительно к «Мона Лизе» не предоставят, так как директор общественного пространства с помощью легендарного портрета собирается «поощрять посетителей открывать для себя остальную часть музея».

На данный момент стоимость посещения Лувра составляет 22 евро. Вход для граждан стран ЕС до 26 лет бесплатный. По билету можно попасть на осмотр постоянных экспозиций и к временным выставкам, а также пройти в Национальный музей Эжена Делакруа как при визите в Лувр, так и на следующий день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли еще одну загадку «Моны Лизы».

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