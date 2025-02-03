Возгорание произошло в Астраханской области на месте падения беспилотника

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 100 0

Атаке подверглись несколько объектов на территории региона.

Возгорание началось в Астраханской области на месте падения беспилотника

Фото: © РИА Новости/Хавьер Луэнго

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беспилотник украинских нацистов упал в Астраханской области, в результате чего на месте начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», — сообщил он.

Как отметил губернатор, никто в результате происшествия не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.

 

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ с первого выстрела! Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
5:48
Лувр введет дополнительный билет для доступа к «Мона Лизе»
5:30
«Не могу без него»: Анна Седокова снова примерила свадебное платье
5:11
Без покраснений и ожогов: как подобрать пилинг для домашнего ухода
4:52
Возгорание произошло в Астраханской области на месте падения беспилотника

Сейчас читают

Это не «голая вечеринка»: Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми»
Сгорела за 3 месяца: актриса из сериала «Игра в кальмара» умерла от рака желудка
«Я это исправляю сейчас»: победивший рак Кушанашвили сожалеет о ссорах с коллегами
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год