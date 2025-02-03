Силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России

Большинство вражеских беспилотников было сбито над Ростовской областью.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В ночь на 3 февраля над шестью регионами страны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Еудупкць-канале.
Уточняетс, что большинство вражеских беспилотников было перехвачено над Ростовской областью — 27, над Волгоградской — 25, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять, над Белгородской — четыре, над на Курской — еще два.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую ночь силы ПВО Российской Федерации уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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