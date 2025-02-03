Премьер Японии извинился за слова чиновников о ядерной свалке на Курилах

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Он назвал основной причиной случившегося высокомерие и халатность.

Премьер Японии извинился за одобрение чиновников ядерного захоронения на Курилах

Фото: JIJI PRESS/ТАСС

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился за одобрение чиновников ядерного захоронения на Курилах. Об этом он заявил в ответ на вопрос депутата главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камии.

«Такого не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения», — сказал Сигэру Исиба.

В прошлом месяце в Токио прошел симпозиум, посвященный утилизации радиоактивных отходов с японских атомных электростанций. Во время мероприятия гости предложили договориться с Россией о передаче четырех Курильских островов Японии в обмен на совместное создание зоны для захоронения ядерных отходов. Чиновники Японской организации по управлению ядерными отходами и Управления природных ресурсов и энергетики страны, участвовавшие в обсуждении, одобрили эту идею, однако высказывания вызвали отрицательную реакцию у властей префектуры Хоккайдо, где считают такие заявления неприемлемыми и безрассудными. Вскоре оба управленца извинились за свои слова.

Вопрос о статусе южных Курил остается препятствием в переговорах между Москвой и Токио с середины XX века. Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу мелких необитаемых островов, тогда как Россия тоже утверждает свои права на эти территории. В последнее время, в связи с введенными Токио антироссийскими санкциями, диалог по мирному договору был приостановлен, а также прекращены переговоры о сотрудничестве на Курилах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр.

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