Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Администрация воздушной гавани не объяснила причин.

СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр была задержана глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Об этом рассказал телеканал «Первый в Молдове» в своем Telegram-канале.

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», — сказано в сообщении.

Gagauznews сообщают, что политик была отправлена на досмотр в Кишиневе после возвращения из Стамбула. Сотрудники аэропорта завершили дополнительный досмотр в течение нескольких минут, уточняют журналисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, во что Евросоюз намерен превратить Молдавию. В республике ожидается раскол внутри оппозиции. К тому же, Молдавия стала очередной площадкой куда Евросоюз «заложил бомбу замедленного действия под фундамент государственности». Такую информацию предоставила Служба внешней разведки.

Ключевая роль здесь у главы представительства ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкиса. Он должен спровоцировать раскол в рядах оппозиции. Для Евросоюза это отличный шанс вмешаться в руководство страны, ведь лидеры партий сосредоточат все свое внимание на критике друг друга.

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