В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице, сообщает источник 5-tv.ru.

Взрыв произошел на первом этаже. По предварительной информации, один человек погиб, четверо пострадали.

В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.

Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семь человек погибли и 19 пострадали в авиакатастрофе в Филадельфии.