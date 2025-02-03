В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 273 0

По предварительной информации, один человек погиб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице, сообщает источник 5-tv.ru.

Взрыв произошел на первом этаже. По предварительной информации, один человек погиб, четверо пострадали.

В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.

Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семь человек погибли и 19 пострадали в авиакатастрофе в Филадельфии.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

10:49
Грузовик на скорости протаранил авто и слетел с моста в Турции
10:33
«Это супермен»: Сеть покорил музыкант, говоривший по телефону во время игры
10:24
В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»
10:18
Гонки на поездах и команда Джеки Чана: как снимали экшн «Красный шелк»
10:12
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем
10:03
Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

Сейчас читают

В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год