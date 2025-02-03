При взрыве в Москве пострадал основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян

При взрыве в московском ЖК «Алые паруса» пострадал руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, сообщает источник 5-tv.ru. На данный момент он находится в реанимации.

Взрыв произошел 3 февраля на Авиационной улице на первом этаже жилого здания. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.

По одной из версий, произошло покушение. Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. По предварительной информации, мужчина погиб.

Консьерж утверждает, что ранее видел этого человека в доме, а также несколько раз по телевизору.

В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.

Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса».