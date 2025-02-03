При взрыве в Москве пострадал основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян
На данный момент, он находится в реанимации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При взрыве в московском ЖК «Алые паруса» пострадал руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, сообщает источник 5-tv.ru. На данный момент он находится в реанимации.
Взрыв произошел 3 февраля на Авиационной улице на первом этаже жилого здания. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.
По одной из версий, произошло покушение. Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. По предварительной информации, мужчина погиб.
Консьерж утверждает, что ранее видел этого человека в доме, а также несколько раз по телевизору.
В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.
Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.
Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса».
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