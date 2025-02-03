Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

К таким товарам относятся и зажигалки.

Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Фото: www.globallookpress.com/mm-images

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним опасные газосодержащие товары бытового назначения, в том числе зажигалки и баллончики для их заправки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данный закон дополнит статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях, а именно ту часть, в которой говорится о продаже детям табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

Теперь административные наказания будут применяться и в том случае, если несовершеннолетнему продали опасные газосодержащие товары. Для физических лиц штраф составит 150-300 тысяч рублей, для должностных — 500-700 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 до двух миллионов рублей. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табака и содержащей никотин продукции несовершеннолетним. Решение было принять на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении.

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