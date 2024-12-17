Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Поправки вносятся в статью 151.1 УК России.

Дума ввела уголовную ответственность за повторную продажу табака детям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табака и содержащей никотин продукции несовершеннолетним. Решение было принять на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении.

Документ внесла в Думу группа депутатов всех фракций во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Поправки вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса России.

В частности, документом предусматривается наказание за неоднократную розничную продажу детям табачной, никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции.

Торговцев обяжут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до шести месяцев. Наказание также предусматривает исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью три года.

Прежде сообщалось, что в России могут запретить курение на ходу. Обращение с соответствующей инициативой зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов от партии «Новые люди» направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко.

Как подчеркнул Хамитов, это будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи. Также города получится сделать более чистыми и приятными для проживания.

Вместе с тем депутат указал на распространенность вредных привычек в России, особенно курения. Однако это противоречит главной цели россиян — вырастить здоровое и спортивное молодое поколение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько можно сэкономить, отказавшись от курения. Среднестатистический курильщик употребляет более пяти тысяч сигарет в год, за что он расплачивается не только здоровьем, но и круглой суммой.

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