«Желтый» уровень: магнитная буря ожидается на Земле 4 февраля

Метеозависимым следует быть внимательнее к своему здоровью.

«Желтый» уровень геомагнитной активности ожидается 4 февраля. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Вероятность того, что магнитное поле Земли будет спокойным, составляет приблизительно 39%. Шансы, что будут небольшие возмущения, равны 35%. На то, что магнитная буря все-таки состоится, указывают лишь 26%. Несмотря на свое малое значение, этот показатель намного выше обычного, что заставляет насторожиться, так как Солнце в данный период достаточно активно.

Прогнозируемый сценарий волнений магнитосферы Земли на 4 февраля выглядит следующим образом. В первой половине дня приблизительно до 12:00 уровень колебаний будет не большой — все два балла по девятибалльной шкале. После полудня активность увеличиться и к 18:00 достигнет пика в четыре балла. При таком уровне магнитная буря может сказаться на самочувствии людей. Поэтому метеозависимым стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Когда пик будет пройден, колебания упадут до трех баллов.

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