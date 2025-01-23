«Небо будет исключительное»: названы главные астрономические события 2025 года

Уже первые два месяца порадуют уникальными явлениями.

В 2025 году произойдет много уникальных астрономических событий. О них председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Нынешний год начался с пролета кометы ATLAS, которую было видно невооруженным глазом. Было это 14 января. Первые два месяца года порадуют и другими уникальными событиями.

«Небо в конце января и в феврале будет исключительное. В эти зимние вечера, в течение примерно месяца, мы одновременно сможем наблюдать все большие планеты Солнечной системы, за исключением Меркурия», — сказал он.

Причем, подчеркнул Никифоров, практически все эти планеты будут присутствовать в ярком своем воплощении.

Другим знаменательным событием станет сближение Венеры и Юпитера 12 августа. По словам Никифорова, угловое расстояние на небе окажется лишь полградуса. Это будет похоже на Вифлеемскую звезду. Во время такого события диски планет совпали в одну яркую светящуюся точку.

Прежде сразу шесть планет оказались этой ночью по одну сторону от Солнца. И теперь жители Земли могут невооруженным глазом наблюдать на небе Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. При этом Уран и Нептун также в поле зрения. Но рассмотреть их возможно только с помощью телескопа.

Планеты сейчас буквально разбросаны по всему небу. А сближение произойдет 28 февраля. Тогда к обозначенной шестерке на одну ночь присоединится Меркурий. А вот большой парад, когда в колонну выстроятся сразу пять планет, произойдет в сентябре 2040 года.

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