Две девочки погибли при пожаре в доме в Белгородской области
Присматривавшая за детьми бабушка не успела их спасти.
Фото: МЧС России
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Годовалая и трехлетняя девочки погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме села Локня Белгородской области. О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС России.
Выяснилось, что за детьми присматривала бабушка. Незадолго до возгорания она спустилась на первый этаж и не успела прийти на помощь малышкам — огонь в считанные мгновения охватил дом.
Сообщается, что площадь пожара составила 180 квадратных метров, к тушению привлекли 13 сотрудников и шесть единиц техники МЧС.
Ранее в этот день в Волгоградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате массированной атаки вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочарев, возгорания на территории предприятия возникли из-за падения обломков сбитых дронов. Все очаги были оперативно локализованы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник украинских боевиков упал в Астраханской области, в результате чего на месте начался пожар.
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