ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Вражеские FPV-дроны повредили легковые автомобили и здание производственного предприятия.

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. В хуторе Валковский и в селе Двулучное FPV-дроны повредили легковые автомобили, а в городе Шебекино нанесли ущерб зданию производственного предприятия.

Ранее в этот же день в хуторе Церковный двое мужчин получили ранения во время атаки украинского дрона. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести доставили в белгородскую больницу № 2. Также в результате вражеской атаки был поврежден частный дом в поселке Дубовое.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя Горловки пострадали при ударе ВСУ.

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