Два мирных жителя Горловки пострадали при ударе ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Приходько: два человека пострадали по атаке дронов ВСУ на Горловку

Два мирных жителя Горловки пострадали при ударе ВСУ

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Сообщается также о о многочисленных обстрелах украинскими националистами различных районов города, в том числе кассетными боеприпасами.

При атаке Вооруженных сил Украины на Горловку пострадали два человека. Боевики использовали для ударов беспилотники. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотников вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки», — написал он.

Вместе с тем Приходько показал снимок с поврежденным при ударе автомобилем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и восемь ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область. За минувшие сутки украинские боевики применили для обстрелов по российскому региону 59 боеприпасов и 54 беспилотника. Наибольший ущерб был причинен Краснояружскому району. Там было выпущено 25 боеприпасов в ходе десяти обстрелов.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 февр
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем
3 февр
В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
3 февр
Силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России
3 февр
Нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА
2 февр
Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны
2 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили 5 дронов ВСУ над тремя регионами России
31 янв
Боевики ВСУ атаковали съемочную группу «Известий»
31 янв
Автомобилист пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Воронежской области
29 янв
Более 100 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь
29 янв
Смоленская, Тверская и Брянская области подверглись массированной атаке БПЛА
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

17:05
Двое мужчин ранены при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
17:05
Море западного оружия: что происходит в освобожденном селе Плехово
16:59
Сахалин тонет в снегу: высота сугробов превысила два метра
16:49
«Мы должны делать больше»: Каллас исключила сокращение помощи ЕС Украине
16:36
SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией
16:35
Собянин: портал mos.ru предлагает более 200 инструментов для бизнеса

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
«Поперлась за ними»: как Анна Седокова отбила Яниса Тимму у жены
Это не «голая вечеринка»: Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год