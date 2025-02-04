Над Азовским морем уничтожена украинская ракета «Нептун»
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: www.globallookpress.com/© Ilia Yefimovich
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“ над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.
«Нептун» — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Дальность — до 280-300 км
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