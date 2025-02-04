Над Азовским морем уничтожена украинская ракета «Нептун»

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“ над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

«Нептун» — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Дальность — до 280-300 км