Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Почему так долго тянули?

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу спустя 106 лет

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В Екатеринбурге в библиотеку вернули книгу под названием «Внимание и интерес при обучении», которую взяли 106 лет назад. Об этом сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице в соцсетях.

Известно, что книгу взяли еще в июле 1919 года и должны были вернуть через месяц, однако потом в город вошла Красная Армия и установила свою власть.

«Житель Екатеринбурга 30 января сего года принес в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году…», — написано в публикации во «ВКонтакте».

Сотрудники учреждения были несказанно рады такому неожиданному возвращению реликвии. Теперь книгу запишут в фонд библиотеки и передадут в отдел редких книг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рон Уизли и Дамблдор — один человек. В материале — невероятная теория фанатов «Гарри Поттера». Одно из доказательств связано с тем, что Дамблдор и Рон никогда не разговаривают друг с другом так, как с Гермионой или Гарри. Поклонники произведения предположили, что директор хочет свести взаимодействие со своим «другим я» к минимуму, дабы не создать временную путаницу.

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