Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

В России создан центр мРНК для разработки инновационных лекарств

Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В состав организации войдут 17 учреждений.

Для разработки инновационных препаратов в России создан научно-технологический центр развития мРНК. Об этом проинформировала пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

«В России создан научно-технологический центр развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологических заболеваний», — говорится в сообщении.

Организация не будет иметь юридического лица. Планируется, что мРНК будет функционировать в форме объединения.

В состав центра войдут 17 научных учреждений, среди них: национальные исследовательские и медицинские организации и федеральные научные центры. Основой мРНК станет Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Сообщается, что на закупку оборудования в научно-технологический центр выделили 600 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва выделила гранты на проведение научных исследований. Средства будут выделяться на финансирование проектов столичных ученых, а также победителей конкурсов Российского научного фонда.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

14:45
Снежный плен: Сахалин попал в эпицентр шторма
14:43
Лавров: Запад пытается отстранить РФ, Китай и Иран от сирийского урегулирования
14:32
Губительная привычка: почему опасно есть сосиски каждый день
14:15
Скупой платит дважды: в Петербурге театралы стали жертвами мошенников
14:01
Более 140 компаний объединит выставка гражданской авиации НАИС в Москве
14:00
Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК

Сейчас читают

Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
«Слезы катятся от радости»: Мари Краймбрери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год